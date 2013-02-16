Лолита Милявская не хочет становиться «спецсубъектом»

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16 февраля 2013, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Лолита Милявская не готова стать «спецсубъектом» и не согласна с введением этого понятия. Госдума может сделать «спецсубъектами» звезд и депутатов. На журналистов парламентариям пожаловались артисты Валерий Меладзе, Стас Михайлов и Григорий Лепс.

Они возмущены, что папарацции вторгаются в их личную жизнь. На заседании комитета по информационной политике, где обсуждались поправки к закону о защите чести и достоинства, депутат Алексей Митрофанов представил певцов Лепса, Меладзе и Михайлова как видных деятелей культуры. Лепс назвал папарацци, которые недавно проникли в его дом, «тварями» и «уродами» и предупредил, что «кого-нибудь поломает».

Статус «спецсубъект» должен защитить от внимания прессы. Глава Комитета Алексей Митрофанов сообщил, что сейчас готовится соответствующая поправка в Гражданский кодекс, которая введет такое понятие, передает радиостанция Business FM.

Но Лолита не поддерживает эту инициативу. Артистка заявила, что сама «очень хочет знать и о личной жизни, и о финансовой составляющей тех людей, которые составляют элиту бизнеса и политики». «Иначе на кого мне, бедной, ориентироваться? Если они плохо себя ведут, то почему и мне нельзя плохо себя вести? Если уж я где-то попала с личной жизнью или с непристойным поведением, тогда я тоже должна нести за это ответ. В противном случае, как мы будем это требовать от тех, кто посещает концерты и тех, кто нами управляет?», - задалась вопросами Лолита. Певица без комплексов честно призналась, в ее жизни разные истории были, но там, где она не права, «приносила извинения журналистам».

Напомним, президентский Совет по правам человека намерен уточнить понятие «клевета». Предлагается убрать из закона пункты о «клевете с использованием служебного положения», «клевете о том, что лицо страдает опасным для окружающих заболеванием» и «клевете, соединенной с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления». СПЧ также хочет снизить максимальный штраф за клевету с 5 миллионов до 120 тысяч рублей и сократить вдвое, до 280 часов, обязательные работы.