Один день в психиатрической клинике

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14 февраля 2013, 15:32 [«Аргументы Недели», Дарья Филиппова ]

Площадка ММСИ на Гоголевском бульваре представила выставку «Распорядок дня». Изображенная на холстах жизнь пациентов психиатрической клиники заставляет задуматься: сильно ли отличается современная жизнь от существования в казённом доме?



Художница Мария Сафронова запечатлела день в лечебнице для душевнобольных, который бесконечно повторяется вновь, по одному и тому же распорядку.



Он начинается в 7 утра с подъёма в палате с множеством обитателей. Далее существование больных протекает в замкнутом пространстве, как в аквариуме: сдача анализов в 8:30, процедуры, обед, свободное время, коллективный просмотр телевизора в 19:40 и отход ко сну. И только стычка в коридоре между пациентами вносит хоть какое-то разнообразие в эту систему жизни, пропахшую лекарствами.

«Я всегда считал, что сойти с ума - это величайшее наказание для человека. Не принадлежать себе - это страшно, а попасть в такое лечебное учреждение - страшно вдвойне», - поделился посетитель выставки Александр.



Система психиатрических лечебниц, построенная ещё в советское время, не подстраивается под людей, а подчиняет пациентов под себя. Десятилетиями складывались правила, нацеленные лишь на комфорт и безопасность персонала и здоровых людей: решётки на окнах, невозможность уединиться, жёсткий распорядок дня. И хотя эти постулаты художница, вошедшая в число финалистов премии Кандинского 2012, изображает с помощью светлых масляных красок, остаётся давящее чувство отчаяния, безысходности и «злой дух необъяснимой тревоги».



В выставочном зале представлен и некий «кукольный домик», наглядно передающий как выглядит отделение психиатрической больницы. Близко стоящие койки в большой палате. Гулкий, отделанный плиткой коридор. Грязные ванны с ржавчиной. Зарешеченные окна.



В этом пространстве душевнобольные существуют изо дня в день, становясь частью казённых стен. Но сильно ли их жизнь отличается от жизни большинства людей, которых принято считать здоровыми? От жизни, которая начинается не с процедур, а с чашки кофе в душном офисе, а заканчивается не на железной койке, а на промятом диване. Кажется, что художница понимает: прогулки немного дольше обычного - не такое уж и весомое отличие.



Выставка продлится до 10 марта 2013 года.



















