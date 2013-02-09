На сцену выйдут королевы

Один из самых экстравагантных спектаклей «Крепостного балета» — «Королевы не плачут» можно посмотреть 9 февраля на сцене «Скорохода». Постановка посвящена памяти великого хореографа Пины Бауш. Режиссер — Елена Прокопьева. Музыка — Олег Каравайчук.



В Санкт-Петербурге появилась новая альтернативная сцена, специально созданная для экспериментальных театров, для самых новых и актуальных проектов: театрально-концертная площадка «Скороход».



«Крепостной балет» Елены Прокопьевой — один из немногих на сегодняшний день российских репертуарных танцевальных театров подобного уровня с постоянно действующей профессиональной труппой танцовщиков. Прокопьева окончила Восточно-Сибирскую государственную Академию Культуры и Искусств, отделение хореографии города Улан-Удэ в 1984 году. Там же, в Сибири, в 1995 году она основала Танцтеатр «Крепостной балет» — как лабораторию современного искусства, объединяющую театралов и танцовщиков.



В настоящее время Елена живет и работает в Петербурге.

В репертуаре ее труппы «Крепостной балет» семь спектаклей: одноактные модерн-балеты «Дождись ангела», «Она едет на велосипеде…», «Приступ нежности», «Поющие в июле» и «Уроки танго и любви», совместный драматический проект с народной артисткой СССР Алисой Фрейндлих «Королевы не плачут» и «Все в сад», премьера которого состоялась летом 2012 года.



Новая работа «Крепостного балета» — это разные, но неразрывно связанные между собой маленькие истории о женских навязчивых идеях и тайных страхах, о страстных желаниях и вредных привычках, о женской дружбе и всем, что может ассоциироваться с сильной женщиной.



Кстати, Елена Прокопьева выбирала для спектакля неожиданную эстетику 20 х годов как дань грусти об ушедшем времени, об уходящих героях, об ускользающей красоте.