Сергей Филин выписан из больницы, его ждут германские врачи (ВИДЕО)

Сергея Филина в понедельник выписали из больницы. Дальнейшую реабилитацию худрук балетной труппы Большого театра продолжит в Германии. Реабилитация может продлиться достаточно долго.

В Москве Сергей Филин перенес несколько операций. Российскими специалистами в полном объеме оказана помощь Филину в лечении ожогов в острой стадии. Как отмечает пресс-секретарь Минздрава, в данном вопросе российские врачи являются одними из лучших в мире, и у них накоплен внушительный опыт.



В свою очередь главный офтальмолог Минздрава Владимир Нероев сказал, что, по всей видимости, новых операций на глазах не будет, но все покажет состояние глаз.



Сергей Филин уверен, что нападение на него связано со скандальной историей вокруг его предшественника Геннадия Янина, стоившей тому поста руководителя балета ГАБТ. Об этом он накануне рассказал в интервью "Вести 24".



"Я вижу, что шлейф от нападения на меня тянется к истории с Геннадием Яниным, когда была вскрыта его почта, обнародованы фотографии, порочащие его. Когда я пришел на эту должность, то сразу ощутил к себе пристальное внимание со стороны некой аудитории, которая, может быть, хотела все изменить в театре", — сказал Филин.



Балетмейстер сообщил, что знает, кто стоит за нападением на него. При этом С. Филин не стал называть конкретных имен.



- Сейчас ведется очень серьезное следствие, и, надеюсь, не только я, но и общественность скоро узнает ответы на все вопросы, - пообещал С. Филин сегодня при выписке из больницы.



