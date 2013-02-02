В Казани хотят снести дом, где родился Шаляпин

В ответ на намерение снести дом, где жил после рождения знаменитый певец Федор Шаляпин, гражданские активисты ответили протестной экскурсией, которая состоялась сегодня утром в Казани.

Сегодня утром в ходе экскурсии по шаляпинским местам, инициированной региональным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и директором музея Казанского государственного медицинского университета Альфией Тутаевой, гражданские активисты посетили дом Лисицына на улице Пушкина в центре Казани, где в 1873 году после рождения жил легендарный оперный бас Федор Шаляпин.

Причиной экскурсии стал не только 140-летний юбилей певца, который будет отмечаться 13 февраля, но и факт угрозы утраты исторического памятника - дома Лисицына, во флигеле которого началась его жизнь. Собственник ООО «ДРОМ» имеет намерение снести дом и в настоящее время судится с Министерством культуры РТ, не желая подписывать охранное обязательство.

Владелец за 1 млн. рублей нанял экспертов из Санкт-Петербурга, которые признали ценностью только фасад дома. Эксперты утверждают, что Шаляпин родился во флигеле дома, который уже утрачен, но это не меняет суть дела, по мнению авторитетных и заинтересованных в сохранении исторического дома профессионалов. Так, например, прокомментировала «АН-онлайн» ситуацию известный в Казани специалист по восстановлению памятников Ирина Аксенова: «Есть такой нюанс в реставрации, когда на основе фундамента по воспоминаниям очевидцев восстанавливается объем». Собеседница «АН-онлайн» считает недопустимым сохранять в этом случае только фасад дома, потому что состояние стен здания не вызывает опасений.

Организаторов протестной экскурсии поддержала и помощник Президента Татарстана Олеся Балтусова. «Это дом мировой знаменитости, и мы должны подходить к этому ответственно, - считает О. Балтусова – Мы должны гордиться тем, что Федор Иванович Шаляпин родился в Казани».

Примечательно, что накануне в Казани открылся традиционный и юбилейный фестиваль имени легендарного оперного баса, куда съехались почитатели его таланта из разных стран и городов России.