За автомобиль Бэтмана поклонник в США выложил 4 миллиона 200 тысяч

Давний поклонник супергероя выложил на аукционе в США в штате Аризона за автомобиль Бэтмена 4,2 миллиона долларов. С молотка ушла машина, не та, которая появилась в полнометражном фильме о человеке – летучей мыши, а та, на которой в сериале, показанном на американском телевидении в 1960-е годы ездил Бэтмен.

Для фильма концепт-кар Ford Futura 1955 года выпуск готовил дизайнер Джордж Баррис. В его коллекции автомобиль супергероя Бэтмена и хранился все последние годы.

Машина, обладателем которой стал предприниматель из Аризоны, владелец логистической компании Рик Шампан, темно-синего цвета с красными полосками. На каждой двери у него знак Бэтмена и стилизованные крылья, передает "Рейтер". Шампан купил ее для личной коллекции.

Несмотря на достаточно необычный вид автомобиль на ходу и вполне пригоден для нормальной езды.