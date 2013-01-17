Решение суда Вашингтона по коллекции Шнеерсона — странный русофобский спектакль

Глава Министерства культуры России Владимир Мединский назвал решение вашингтонского суда по коллекции Ицхака Шнеерсона «странным русофобским спектаклем».

По словам министра культура Мединского, решение суда округа Колумбия, обязавшего правительство России ежедневно выплачивать хасидской общине «Хабад Любавич» $50 тысяч до даты возврата ей архива Шнеерсона, вся эта забавная история — предмет юридического диспута. Единственное, что не забавно, — решение американского суда.

Мединский подчеркнул, что решение вашингтонского суда по коллекции Ицхака Шнеерсона грубо нарушает и законодательство США, и все нормы международного права, начиная с древнеримского.

Глава Министерста культуры РФ сказал, что Хамовнический суд Москвы «по такой же логике может начать рассматривать стоимость Аляски».

Мединский отметил, что такого рода действия со стороны Соединенных Штатов не просто беспрецедентны с правовой точки зрения. Они наносят ущерб двум странам: страдают культурный обмен, граждане как России, так и американцы.

В среду суд округа Колумбия обязал российское правительство ежедневно выплачивать хасидской общине «Хабад Любавич» $50 тыс. до даты возврата ей архива Ицхака Шнеерсона.

В посольстве России в Вашингтоне ранее назвали решение вашингтонского суда по архиву Шнеерсона незаконным, так как, согласно законам Российской Федерации, эта коллекция является частью культурного наследия страны и не может быть отчуждена.

МИД РФ выразил свое возмущение решением суда округа Колумбия и пообещал жесткий ответ в случае введения санкций против России.