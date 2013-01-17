Оперный «сундук» за 500 млн евро

Наконец-то завершилось строительство второй сцены Мариинского театра. Внушительное здание на набережной Крюкова канала уже стало неким символом, объединяющим в себе нынешние традиции петербургского долгостроя, сообщают «Новости Петербурга».



Мариинку 2 выделяет прежде всего цена вопроса — 21 млрд рублей, или 500 млн евро. В Петербурге построили самое дорогое театральное здание в мире. Самое дорогое, но не самое красивое.

По мнению руководителя мастерской «Литейная часть 91» Рафаэля Даянова, здание в контекст города не вписывается и напоминает нечто громоздкое и неуклюжее: «Это слон, сундук, называйте как хотите».



Другой петербургский архитектор Александр Супоницкий, руководитель архитектурной группы «Суарт», сожалеет, что первоначальный проект француза Перро не был осуществлен: «У меня к объекту грустное отношение, потому что в первой своей редакции он был задуман очень красиво, а затем история не состоялась».



Евгений Подгорнов, руководитель мастерской «Интерколумниум», скепсиса не скрывает: «Здание Перро было событием. Новое таковым не является. Оно не рядовое, оно никакое. Плоские фасады, какой-то невнятный эркер сзади. Получился многофункциональный комплекс. Хочешь — торговля, хочешь — театр».



Ахитекторы вспоминают победителя международного конкурса 2003 года Доминика Перро. Его неординарный и смелый проект воодушевил многих.

Но от замысла француза потом решили отказаться. В 2006 году Главгос­экспертиза не согласовала проект рабочей документации, и контракт с Перро расторгли ввиду «невозможности возведения стеклянного здания». Одной из причин была также высокая, по мнению проверяющих, цена французского проекта — 250 млн евро, или 10 млрд рублей. Как мы теперь знаем, «экономия» получилась разительной.



Быстро объявили новый конкурс. Победило ОАО «Конструкторское бюро высотных и подземных сооружений» (КБ ВиПС), с проектом канадской компании Diamond & Schmitt Architects (руководитель — Джек Даймонд). Работы заморской фирмы очень нравились самому Валерию Гергиеву, поэтому для конкурсанта создали «особые» условия.

Градсовет канадский проект раскритиковал, отметив лишь удачные функционально-планировочные решения. Критика оказалась невостребованной. Вкусовые предпочтения влиятельного лица перевесили.

Строительство новой сцены сопровождалось скандалами: беспрецедентная осадка соседних зданий, снос памятников исторического наследия, финансовые злоупотребления и др.



Так, прошлым летом Счетная палата выявила «дыру» на 260 млн рублей. И почему-то сей факт мало кого в Петербурге удивил.