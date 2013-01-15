Секс-символ СССР Светлана Светличная перенесла операцию

Известная актриса театра и кино Светлана Светличная перенесла операцию. Звезда советского кино чувствует себя хорошо. Настроение у Светличной улучшается. В московском департаменте здравоохранения сообщили, что Светлана Светличная была госпитализирована в больницу с переломом.

Травматологи диагностировали перелом со смещением.

"АН" сообщали, что известная по фильмам "Бриллиантовая рука", "Стряпуха", "Семнадцать мгновений весны", актриса была госпитализирована в больницу после травмы, полученной из-за падения на скользкой дороге. Светлана Светличная возвращалась накануне домой из магазина и поскользнулась прямо около подъезда своего дома. Двое мужчин помогли ей подняться и вызвали бригаду "скорой помощи". У первого секс-символа СССР переломы обеих лодыжек левой голени и перелом лучезапястной кости.

"Роковая блондинка" пока остается в больнице в гипсе, передает РИА Новости. Она лежит в отдельной палате. Гастроли пришлось отменить.