В Казани ожили персонажи японских аниме

Из разных городов Поволжья в Казань съехались почитатели японской молодежной культуры на первый фестиваль AyashiKage Fest, который проходит сегодня в Культурном Центре МВД Татарстана.

Около 200 молодых людей, в основном все они студенты, поделились сегодня своими талантами и умениями в области костюмированных представлений, музыкальных номеров, танцев и вокала.

Студентка из Ижевска Элина Носкова, например, на фестивале перевоплотилась в персонажа манги (японских комиксов) Нику Робин. «Моя героиня сначала была на стороне сил зла, но, когда встретила друзей, то полностью изменилась и стала защищать идеалы дружбы», - сообщила Э. Носкова «АН-онлайн».

«Кроме представления и сценок на фестивале также представлены мастер-классы, дефиле и караоке», - добавил один из организаторов фестиваля Артур Бакиров.

На фестивале также проходят показы лицензионной японской анимации, и работает фото-угол.