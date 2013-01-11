10 ступеней к совершенству

В день несостоявшегося конца света, 21 декабря 2012 года, к Дому музыки на Красных Холмах, празднично подсвеченному яркими прожекторами, стекался весь столичный свет. Дорога, освященная огнями, будто с Олимпа, вела к месту торжества – Московскому международному Дому музыки, отмечающему свой первый серьезный юбилей, десятилетие.

Сейчас уже сложно поверить, что когда-то на Космодамианской набережной не было Дома музыки и в Москве, по сути, было только два зала классической музыки – Большой зал Московской консерватории и Концертный зал им П.И. Чайковского. Вопрос о современном многофункциональном центре появился давно. Известный музыкант, дирижёр и общественный деятель Владимир Спиваков восемь лет ждал воплощения этой идеи: «Однажды после концерта в Большом зале консерватории я сказал Юрию Михайловичу Лужкову, что пора в Москве построить такой комплекс. Просто уже стыдно: мы ездим по миру и видим, что везде есть подобные музыкальные центры, а в Москве – нет. После Храма Спасителя ваша обязанность и человеческий долг построить Храм Музыки. Он мне сказал: завтра суббота, в 8.15 я жду тебя в своём кабинете» Так началась история Храма, в котором будут звучать все жанры музыки, кроме скучного».

Свою авторитетность среди любителей классической музыки этот центр исполнительских искусств завоевал в первый же сезон, когда на сцену трёх его залов вышли мировые звёзды: Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Кири Те Канава, Михаил Плетнёв, Алексей Любимов, Антье Вайтхаас – за десять сезонов громких имён наберётся немало. Тогда же Дом музыки стал резиденцией Национального филармонического оркестра России (НФОР) и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Здесь же расположился Международный Благотворительный фонд Владимира Спивакова, юные стипендиаты которого играют и на сценах Дома музыки, и других известных залах мира.

Из-за сложной конструкции ММДМ в форме круга, в Светлановском зале возникли сложности в создании правильной акустической среды. Когда в 2004 году был установлен единственный в своём роде орган, самый большой в России, состоящий из 6 тысяч труб от 10 мм до 12 метров, – акустика стала улучшаться. На неё повлияли и постоянные репетиции оркестров. Но к десятилетнему юбилею Дома музыки было принято довести звучание до мировых стандартов. В Светлановском зале установили специальную акустическую систему, разработанную знаменитым американским инженером-акустиком Джоном Пиллоу, обладателя Грэмми.

В праздничный вечер гости Дома музыки могли в полной мере оценить эти усовершенствования, ведь на сцене блистали звёзды высшего ранга – органист Томас Троттер (Великобритания), пианист Денис Мацуев, сопрано Хибла Герзмаева, тенор Лоуренс Брайнли (США) и сопрано Алина Шагимуратова. Конечно же, этот вечер был бы не полон без НФОРа и «Виртуозов Москвы» под управлением маэстро Спивакова. Вместе с прославленными музыкантами в первом отделении выступали и стипендиаты Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова - дарования, которых фонд, как говорит маэстро, «ведёт по жизни». Юному пианисту Даниилу Харитонову была доверена почётная миссия – первому сыграть на рояле Steinway, ещё одном подарке к юбилею от Правительства Москвы. Это по-настоящему шикарный инструмент, который станет такой же эмблемой Светлановского зала, какой стал орган. Даниилу Харитонову аплодировали не меньше, чем маэстро Спивакову. А когда на сцену вышел восьмилетний «Моцарт» из Узбекистана, юный дирижер Эдуард Юденич, ведущий концерта Святослав Бэлза заметил: «За дирижерское искусство тоже можно не беспокоиться». И за будущее Дома музыки можно не беспокоиться. Пока будут такие таланты – в залах будет аншлаг.

Концерт закончился продолжительными аплодисментами, все слушатели - от балконов до партера - в единодушном порыве встали. Всеобщее ликование продолжилось и на улице, где не только горел поистине олимпийский огонь, но и гремели залпы салюта, предрекая такую же яркую жизнь этому Храму искусств.