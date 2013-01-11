Кичеджи: Власть в городе в силах защитить и музей Набокова, и Эрмитаж

Вице-губернатор Василий Кичеджи прокомментировал инцидент с разбитым окном в музее Набокова, о котором сегодня написала «Фонтанка».

«Произошедшее в музее Владимира Набокова я расцениваю как мелкое хулиганство, грязную выходку. Я связался с Сергеем Богдановым, проректором Санкт-Петербургского государственного университета, в ведении которого находится музей Набокова. Он мне сообщил, что ситуация находится под контролем, полиция разбирается с этим инцидентом. Я ответственно заявляю, что власть в городе в силах защитить и университетский музей, и государственный Эрмитаж, и частную галерею, и другие культурные институты от любых провокаций и хулиганских действий», - заявил "Фонтанке" вице-губернатор Василий Кичеджи.

Напомним, в ночь на 9 января неизвестные разбили окно в историческом здании на Большой Морской музея Набокова. К бутылке, использованной в качестве снаряда, была привязана записка, в которой неизвестный вандал при помощи цитат из Библии пояснил мотивы своей выходки. В редакцию «Фонтанки» также пришло письмо с предупреждением о возможных нападениях на «Эрарту» и Эрмитаж. По факту обращения дирекции музея Набокова в правоохранительные органы полиция проводит доследственную проверку.