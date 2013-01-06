Адриано Челентано отмечает сегодня юбилей. Не верится, но ему-75 (ВИДЕО)

Адриано Челентано отмечает юбилей: знаменитому итальянцу, певцу, актеру, режиссеру и просто «мачо всех времен и народов» исполняется 75 лет. Он родился в Милане 6 января 1938 года.

На восьмом десятке он по-прежнему — "молленджиато". В переводе с итальянского это значит "танцует, будто на пружинах". Выступление Адриано Челентано в Вероне, за три месяца до его 75-летия, в прессе называли историческим. Это был первый за 18 лет сольный концерт: два часа на сцене перед многотысячной толпой. Два часа неумолкающих оваций.



Известность Челентано принесли комические роли в таких кинолентах, как «Блеф», «Укрощение строптивого», «Невезучий папарацци» и многих других. Также Челентано является автором более 40 альбомов, записанных в разных жанрах популярной музыки. В последние годы Челентано редко появляется на публике, однако регулярно обновляет свой блог, который ведет вместе с супругой Клаудией Мори: однолюб Адриано почти полвека верен своей жене. Не так давно Адриано объявил, что готовит к выпуску новый альбом.