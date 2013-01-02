В театр за новогодним настроением

Обилие самых разноплановых новогодних постановок, которые нам предлагает петербургская театральная афиша, можно сравнить с яркой гирляндой с праздничной елки.

Возьмем на себя смелость посоветовать нашим читателям отдельные проекты, на которые рекомендуется сходить всей семьей. Спектакль «Алиса в Стране чудес» по мотивам сказки Льюиса Кэрролла в праздничные дни, 4 января, можно посмотреть в Театре «Балтийский дом». Пьеса и постановка — Натальи Индейкиной. Сценография и костюмы — Кирилла Пискунова. Композитор — Сергей Баневич. По идее создателей проекта, все дети мечтают хотя бы раз оказаться в фантастическом мире, где есть все что угодно, кроме скуки.

Вместе с Алисой зрители спектакля смогут пройти весь путь через черно-белую шахматную доску и понять, что добро не всегда белого цвета, а черный цвет не всегда обозначает зло. В Ледовом дворце на малой сцене 7 и 8 января состоится премьера рождественского «Шуша-шоу» со знаменитыми Смешариками в постановке не менее известного народного артиста России Андриса Лиепы. Этот нашумевший в столице мюзикл для детей и взрослых уже стал хитом. В прессе его именуют не иначе как «абсолютный бестселлер московских рождественских елок», так как шоу проходит уже 7 й год подряд при неизменных аншлагах.

Теперь и в Северной столице все желающие в дни долгожданных праздников смогут встретить Новый год в компании веселых героев любимого многими мультсериала «Смешарики». Традиционно в преддверии 31 декабря в стране Смешариков появляется новый герой — символ будущего года. В этом году это амбициозная, но наив­ная в душе змейка Шуша. Андрис Лиепа, при стадионном масштабе постановки, уделил внимание мельчайшим деталям. В этом ему помогали декораторы и постановщики, которые работают с Андрисом над балетными спектаклями. Поэтому хотя Смешарики и Шуша не танцуют балет, но костюмы, декорации и сюжет шоу для детей проработаны с такой же тщательностью, как балетная постановка для взрослых. Помимо знакомства с Шушей и ее приключениями зрителей в Ледовом дворце ждут конкурсы, развлечения вокруг елки и сувениры от Смешариков.