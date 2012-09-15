В Москве в субботу открывает свой 237-й сезон Большой театр. Уже в субботу зрителей примут и новая сцена театра, и историческая. Большой начинает свой театральный год "Дон Кихотом" и "Чародейкой".

На торжественном сборе артистов уже приготовлены цветы и награды, которые традиционно вручаются на первом сборе труппы. Все репетиционные залы заняты. Везде идет работа. Готовится одна из первых премьер сезона - балет Юрия Григоровича "Иван Грозный". Руководитель балета Большого Сергей Филин взятым темпом очень доволен, передаёт ТВЦ. Сезон открыт "Дон Кихотом". Затем - идут "Драгоценности" Баланчина.

Руководители театра огласили планы коллектива на новый сезон. Первый сезон, когда театр сможет полноценно существовать на двух своих сценах. Ожидается 5 оперных премьер: "Травиата", "Князь Игорь" в авторской редакции Юрия Петровича Любимова, "Царская невеста"и опера Беллини "Сомнамбула". Пятая премьерная опера - особенная для театра. Детская.

Анатолий Иксанов, генеральный директор Большого театра, заслуженный работник культуры России:

- Очень надеюсь на детскую программу, которой мы посвятили в этом году особое внимание. Это и новый двухактный балет "Мойдодыр" на музыку, специально сочиненную для этого случая композитором Ефремом Подгайцем. И опера для детей "Дитя и волшебство" Равеля, которая, кстати, будет идти на русском языке для того, чтобы нашим маленьким зрителям было понятно.

Кстати, для юных зрителей Большой театр начинает и цикл интерактивных музыкальных программ в камерном Бетховенском зале.

Грядущий сезон - сезон столетия "Весны священной" Игоря Стравинского. И в Большом будет проходить фестиваль, посвященный этому выдающемуся явлению. А в марте - "Весну священную" в Большом поставит Уэйн Макгрегор. Матс Экк в то же время будет работать над балетом "Квартира".