В Питере открывается Международный книжный салон

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26 апреля 2012, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

В Санкт-Петербурге открылся седьмой международный книжный салон. Мероприятие стартует в четверг 26 апреля в выставочном комплексе "Ленэкспо". На этот раз салон соберет 250 компаний из 16 стран, в том числе США и Европы.

Накануне вице-губернатор Петербурга Василий Кичеджи заявил о том, что "в работе книжного салона будут участвовать издатели, писатели и книгопродавцы, библиотеки и вузы". По его словам, для северной столицы "это будет очень ярким событием". "Я абсолютно уверен, что книжный салон даст новый импульс и литературному рынку", - сказал Кичеджи, передает Фонтанка.ру. В рамках салонасостоятся Дни Франции - почетным гостем выставки станет проект "Книжный салон Ниццы". На площадках книжного салона будут организованы открытые уроки французского для начинающих, встреча с автором современного французского детектива Адриеном Гецем и фотовыставка "100 памятников - 100 писателей".