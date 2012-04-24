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24 апреля 2012, 07:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фильм "Морской бой" Питера Берга возглавил кинопрокат России и СНГ по итогам выходных 19-22 апреля. Сборы картины за уикенд составили 11,2 миллиона долларов.

Второе место в списке самых кассовых фильмов уикенда заняла комедия "Мачо и ботан". По данным портала Kinobusiness.com, картина принесла прокатчикам 1,04 миллиона долларов. Ее суммарные сборы в России составили более 4,3 миллиона долларов.

Третье место занял "Титаник 3D" - 1,01 миллион долларов. В общей сложности за 17 дней проката в РФ трехмерная версия фильма Джеймса Кэмерона заработала 12,5 миллиона.

На четвертом месте по итогам уикенда 19-22 апреля оказалась молодежная комедия "Американский пирог: Все в сборе", принесшая прокатчикам 750 тысяч долларов. "Право на лево" замыкает пятерку самых кассовых фильмов последних выходных дней — $0,58 млн.