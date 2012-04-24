Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Культура

Фильм "Морской бой" стал лидером кинопроката России и СНГ

24 апреля 2012, 07:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фильм "Морской бой" Питера Берга  возглавил кинопрокат России и СНГ по итогам выходных 19-22 апреля. Сборы картины за уикенд составили 11,2 миллиона долларов.

Второе место в списке самых кассовых фильмов уикенда заняла комедия "Мачо и ботан". По данным   портала Kinobusiness.com, картина принесла прокатчикам 1,04 миллиона долларов. Ее суммарные сборы в России составили более 4,3 миллиона долларов.

Третье место занял  "Титаник 3D" - 1,01 миллион долларов. В общей сложности за 17 дней проката в РФ трехмерная версия фильма Джеймса Кэмерона заработала 12,5 миллиона.

На четвертом месте по итогам уикенда 19-22 апреля оказалась молодежная комедия "Американский пирог: Все в сборе", принесшая прокатчикам 750 тысяч долларов. "Право на лево" замыкает пятерку самых кассовых фильмов последних выходных дней — $0,58 млн. 

ИЧ

//картина дня

В мире

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ прокомментировали нежелание Киева отправлять на очередную сессию свою делегацию из-за возвращения России в Совет Европы. Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс в ответ напомнил Украине о её обязательствах.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан