//Культура

22 апреля 2012, 15:10 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Сегодня в Смольном соборе Петербурга будет представлен новый музыкальный проект Владимира Шуляковского «Искусство фуги».



В одном концерте объединились индийская рага, азербайджанский мугам, древнерусский знаменный распев и музыка И.С. Баха. В основу этой концертной программы положен принцип полифонии, состоящий в гармоничном и естественном сочетании зачастую контрастного музыкального материала. Доводя эту идею до логического завершения, музыканты и творческие коллективы, участвующие в программе, не боятся проводить самые смелые параллели между гениальными баховскими фугами, традиционной музыкой Индии и русской духовной музыкой XVI века.



Как это ни парадоксально, при таком сопоставлении «контрапункты» известным темам великого немецкого композитора проявляются и в мугаме «Баяты-Шираз», и в наигрыше армянского дудука, и в русском знаменном распеве.



В проекте примут участие: Российский ансамбль старинной музыки, Виктория Евтодьева (сопрано), Сергей Гасанов (ситар, дудук), Фаик Челеби (тар), Григорий Варшавский (орган), ансамбль древнерусской музыки «Ключ разумения». Эти исполнители уверены, что вне зависимости от места и времени создания, вся истинно великая музыка «произрастает» от одного корня, в чём и предлагают убедиться взыскательной петербургской публике.