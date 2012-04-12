В Москве в четверг скончался 81-летний диктор и телеведущий Владимир Ухин. Многие годы он работал на советском телевидении. В частности, тридцать один год работал дядей Володей в программе "Спокойной ночи, малыши!".

Подробностями смерти Владимира Ивановича "Интерфакс" пока не располагает.

Ухин Владимир Иванович (род. 12 мая 1930 г.) — заслуженный диктор Центрального телевидения (1970—1990 гг.), заслуженный артист Российской Федерации. Окончил эстрадное отделение ГИТИСа; с 1960 г. — на телевидении.

В конце 70-х годов работал в Японии. Вёл передачу "Говорим по-русски". Снялся в 3 фильмах.

В 2005 году у него случился инсульт, приведший к частичному параличу.