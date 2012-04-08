В Петербурге пройдет детский эстрадный конкурс «Светлячок»

Международный детский эстрадный конкурс «Светлячок» имени Даши Агапеевой пройдет сегодня в концертном зале отеля «Санкт-Петербург».

С 2005 по 2009 год ведущая Петербургского открытого детского эстрадного конкурса «Восходящая звезда» Даша Агапеева выходила на сцену в образе Светлячка – и каждый юный артист переставал бояться, чувствовал, что ему здесь рады, что его уже любят.

В 2010 году, после ее трагического ухода, был учрежден специальный приз имени Даши Агапеевой для одаренных детей - «Светлячок». В 2010 и 2011 году им были награждены юные танцоры и певцы.

В 2011 году возникла идея создания детского конкурса – именно детского, со своей атмосферой праздника, воздушных шаров, игрушек и ведущих – маленьких гномов.

За годы проведения фестиваля «Первый шаг» выросло много ребят, уже готовых к конкурсу. Для них и для всех самых юных артистов был создан Международный детский эстрадный конкурс «Светлячок», сообщили организаторы мероприятия.

Участники конкурса – дети от 3 до 12 лет. Номинации конкурса: вокал (соло, дуэт, трио, ансамбль), хореография (соло, ансамбль), народный, спортивный, эстрадный танец, театр моды, вокально-хореографическое шоу, инструментальный жанр (соло, ансамбль), художественное слово.