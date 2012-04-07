У Алена Делона в Москве случился сердечный приступ

Актеру Алену Делону прибывшему 7 апреля в Москву для участия в церемонии вречения музыкальной премии Armenia Music Awards, стало плохо. Перед началом церемонии у знаменитого актера подскочило давление, "схватило" сердце. Делону вызвали бригаду "скорой помощи".

Но, несмотря на плохое самочувствие, актер вышел на сцену, чтобы получить специальную премию "Легенда"."Есть вещи, которые я не понимаю. Вот уже в течение часа на сцену выходят артисты, которые поют и танцуют, и вы им аплодируете. А я вышел на сцену и ничего не делаю, но вы мне тоже аплодируете. И вот я не понимаю, за что", — сказал со сцены концертного зала "Россия" актер.

Он поблагодарил за честь, которую ему мне оказали, за любовь и признание.После этого Ален Делон покинул сцену и уехал в гостиницу. Завтра утром французский актер покинет Москву.

Напомним, Ален Делон только 5 апреля был выписан из американской клиники парижского пригорода Нейи-сюр-Сен. "Все так переполошились из-за этой операции на сердце. Он рассказал, что получил много звонков, люди тревожились о его самочувствии, передает Вести.ру.

"А на самом деле это просто аритмия, на мое сердце просто воздействовали электротоком и все", - уточнил Делон.

Награда Armenia Music Awards считается одним из самых значительных событий в музыкальной жизни Армении. За шесть лет гостями и номинантами премии становились известнейшие деятели культуры, искусства и шоу-бизнеса Армении, России и других стран, в том числе, Шер, Дживан Гаспарян, Иосиф Кобзон, Нуне Есаян, Игорь Крутой, Хулио Иглесиас, Лиз Митчелл, Демис Руссос.