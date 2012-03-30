Олег Ефремов: Почему человек так себя ведет?

В этом году прославленному режиссеру и актеру Олегу Ефремову, Народному артисту СССР исполнилось бы 85 лет. Он ушел из жизни 24 мая в 2000 году. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Издательство "Зебра" совместно с газетой "Аргументы недели" представляют книгу "Олег Ефремов: Настоящий строитель театра". Данное издание предлагает познакомиться с мыслями мастера по коренным

вопросам творчества, что были разбросаны по периодическим изданиям последних сорока лет ушедшего века. Публикуются и материалы из архива Музея МХАТ. О чем думал великий актер, что хотел сказать своим современникам, какие знания старался передать ученикам?

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