Гатчинский музей-заповедник подготовил программы в дни школьных каникул

Гатчинский музей-заповедник подготовил специальные программы в дни школьных каникул – с 24 марта по 1 апреля. 24 марта в Гатчинском дворце отмечается памятная музейная дата — День хранителя.



К этому дню подготовлена программа «Хранители истории», посвященная музеефикации дворца после революции 1917 года и первым хранителям музея, а также хранителям военного времени - Серафиме Балаевой и ее коллегам, спасавшим музейные коллекции во время блокады.



Кроме того, посетители узнают о проблемах послевоенного восстановления дворца и возвращения коллекций, современной работе хранителей, ее тонкостях и особенностях, о научных открытиях и музейных приобретениях.



25 марта пройдет традиционный День семейного посещения. На этот раз в 12.00 ребята и их родители смогут принять участие в интерактивной программе под названием «Технические новшества в Гатчине и Гатчинском дворце в XIX веке». Они узнают о самых значительных изобретениях, которые появились в Гатчинском дворце, когда в нем поселился император Александр III со своей семьей. Гостям расскажут о паровой машине, электрической лампочке, велосипеде и автомобиле, водопроводе, телефоне, телеграфе, граммофоне, о фотографии. Они смогут заглянуть в первый 3D проектор - таксифот. В Белом зале дворца посетителей будет ждать фотограф, который сделает фотографию в стиле XIX века.



С 26 марта по 1 апреля ребята смогут стать участниками программы «Между прошлым и будущим». Их встретят мальчик-дворянин и помощница императрицы Марии Федоровны, которые поведают о придворной жизни в XVIII и в XIX веках и помогут освоить правила этикета. О нелегких днях военной поры расскажет хранитель дворца- музея тех лет.



Это путешествие будет совершено не только по отреставрированным залам, но и по тем помещениям, где еще видны следы бомбежек. Выполняя задания, каждый сможет почувствовать себя настоящим исследователем прошлого и ответить на вопрос: «Каким станет дворец в будущем?».