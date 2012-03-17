Сегодня простились с Ириной Пороховщиковой

Сегодня в столице родные и близкие простились с Ириной Пороховщиковой, женой знаменитого актера Александра Пороховщикова. Церемония прощания началась в 11 утра. В Центральном доме актера идет панихида.



Проходила церемония в ритуальном зале ЦКБ, а ее проведение взял на себя целиком Валерий Комиссаров, продюсер и ведущий программы "Моя семья", давний друг и коллега Ирины.

Близкие друзья прощались с Ириной под тихие звуки мелодии "Вечная любовь" и "Эхо любви" - ведь это были ее любимые песни. На глазах у родных и друзей - слезы, а многие корили себя за то, что не смогли удержать Ирину от рокового шага, не смогли предотвратить такой страшный уход из жизни.

Подруга Ирины Анна Ашмарева, прощаясь с покойной, положила в гроб конфеты – ведь она так любила сладкое.

Церемония прощания заснята на видео, чтобы Александр Шалвович смог попрощаться с женой хотя бы заочно, когда разрешат врачи.

Похоронили Ирину Пороховщикову на Ваганьковском кладбище, рядом с могилой родителей. В настоящий момент в центральном Доме Актера идет панихида.

По православным обычаям самоубийц не отпевают. Но в исключительных случаях церковь это разрешает .



