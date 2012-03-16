Прощание с Ириной Пороховщиковой пройдет в субботу, 17 марта, в ЦКБ

В Москве церемония прощания с женой актера Александра Пороховщикова Ириной состоится в субботу, 17 марта, в ритуальном зале ЦКБ. Ирину Пороховщикову похоронят на Ваганьковском кладбище, где похоронены ее мать и отец.

Супруга актера с 9 на 10 марта повесилась в мансарде родового особняка Пороховщикова в Староконюшенном переулке. По православным обычаям самоубийц не отпевают.

Но в исключительных случаях церковь разрешает отпевание. Друзья Ирины ходатайствовали, они рассказали, что у Пороховщиковой были страшная депрессия и психоз. Близкие жены актера говорят, что отпевание пройдет не в храме, пишет «КП». Но они рады, что можно будет молиться за ее душу.

Александр Пороховщиков не знает о смерти жены. Он в больнице. Актеру стало лучше.

Ирина оставила предсмертную записку: «Жить без Саши не хочу и не буду…». Что привело женщину к гибели, пока никто не знает. Существуют разные версии. Адвокат семьи Сергей Жорин может начать свое расследование смерти жены актера.