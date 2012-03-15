Графика Карла Брюллова впервые выставляется в Петербурге

Сегодня петербуржцы познакомятся с Брюлловым-графиком. В Русском Музее открывается выставка «Знаменитый и неизвестный Карл Брюллов». Об этом «БалтИнфо» сообщили организаторы.



На выставке российскому зрителю впервые будет представлен «Итальянский альбом» Карла Брюллова, неизвестный не только широкой публике, но и исследователям русской графики первой половины XIX века. Это не подготовительные рисунки к жанровым акварелям художника, а самостоятельные натурные этюды, зарисовки итальянских крестьянок и крестьян, монахов, музыкантов. Их отличает точность фиксации, схваченность художником позы, жеста, деталей одежды, часто при беглой, почти небрежной, прорисовке других частей рисунка.



На выставке экспонируется также ближайшая параллель к костюмным постановкам «Итальянского альбома» – серия «Итальянских натурщиков в национальных костюмах» из собрания Русского Музея. Почти все, экспонируемые на выставке произведения, исполнены художником в конце 1820-х – начале 1830-х годов во время его первой поездки в Италию. Выставка пройдет с 15 марта по 20 мая 2012 года в Михайловском

(Инженерном) замке.