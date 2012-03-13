С Триумфальной арки на Кутузовском проспекте Москвы снимут колесницу

Триумфальная арка на Кутузовском проспекте Москвы в скором времени будет выглядеть менее величественно: венчающая ее «Квадрига победы» будет демонтирована для реставрации.





Алексей Кибовский, возглавляющий Москомнаследие, рассказал, что демонтаж детали арки – вынужденная мера, так как осмотр показал, что реставрация квадриги на месте просто невозможна.

По словам Кибовского, в процессе реставрации Триумфальной арки также предполагается произвести демонтаж некоторых барельефов сооружения. Работы должны быть завершены этим летом. Триумфальная арка будет одним из символов праздника, посвященного 200-летию победы в Отечественной войне.