"Терем-Квартет" проведет музыкальный турнир

С 26 марта по 1 апреля 2012 года петербургский «Терем-квартет» во второй раз проведет беспрецедентный по своему масштабу Международный Музыкальный турнир «Терем Кроссовер». Об этом «БалтИнфо» сообщили организаторы мероприятия.



Петербург на протяжении целой недели будет жить музыкой кроссовер. На призыв «Иди на звук!» в наш город съедутся почти две сотни музыкантов, созидающих новые музыкальные жанры и направления, соединяя классику, джаз, этно, латинос и всевозможную другую музыку. «Рыцари» мировой музыки будут завоевывать сердца слушателей и биться за главный приз турнира – «Мурашку».



Второй тур пройдет в Капелле с 27 по 29 марта. Отбор музыкальных коллективов в первом заочном туре был на этот раз более жестким: В Петербург приедут сразиться 32 самобытнейших коллектива из 12 стран

мира. Музыкантов будет оценивать профессиональное жюри – музыканты, композиторы, менеджеры и продюсеры из России, Венгрии, Израиля, Китая, Японии и США. В третьем туре, 31 марта, к жюри подключатся слушатели, которые будут голосовать за полюбившийся коллектив.



Во второй раз музыканты сделают попытку завоевать Гран-при, изготовленный главным художником Императорского фарфорового завода Сергеем Русаковым из костяного фарфора, покрытого сусальным золотом.



Напомним, что на первом турнире она закончилась неудачей – приз остался в Петербурге у организаторов. «Мурашка» – такое неофициальное имя носит этот трофей. Получить его сможет лишь тот коллектив, который станет лучшим не только по мнению профессионального жюри, но и по результатам

слушательского голосования.



Проберет ли до мурашек музыка кого-либо из участников и профессионалов, и любителей – главная интрига этого состязания. Сохранится она до последнего дня турнирной недели. 1 апреля на заключительном Гала-концерте в Большом зале филармонии будут объявлены победители турнира, которые выступят одной сцене с легендами музыки кроссовер.