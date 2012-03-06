Хакеры украли неизданные песни Майкла Джексона

Музыкальные интернет-сайта пишут, что неизвестным хакерам удалось взломать базу данных корпорации Sony Music с неизданными ранее записями композиций короля поп-музыки Майкла Джексона.

Хакеры стали обладателями полной дискографией популярного исполнителя, в которую входят ранее не выходившие записи. Корпорация уже подтвердила факт незаконного взлома ее баз данных.

Из базы Sony Music скачано более 50 тыс. музыкальных файлов, общей стоимостью 160 млн. фунтов (более $250 млн).

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года.