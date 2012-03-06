Внебрачная дочь Александра Збруева будет режиссером

Татьяне Шаниной - 19 лет. Она дочь известных артистов Александра Збруева и Елены Шаниной. Девушка учится в ГИТИСе, на факультете режиссеров эстрады.

Татьяна молодая, жизнерадостная, музыкальная, как и все сверстники увлекается интернетом. Недавно она опубликовала в социальной сети свои фотографии. Глядя на них, не покидает ощущение, что эти черты очень знакомы. В них действительно угадываются черты любимых российских артистов. Несмотря, на то, что Александр Викторович не смог оставить свою прежнюю жену Людмилу Савельеву, он всегда был рядом со своей второй семьей. Папа был приходящий, но ребенок не был обделен ни любовью, ни вниманием.

(ПОДРОБНОСТИ+ФОТО)