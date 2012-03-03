Всемирную хоровую олимпиаду в 2014 году примет Рига

В столицу Латвии на Всемирную олимпиаду хоров могут приехать от 20 до 25 тысяч участников из порядка 100 стран, сообщил в субботу президент германской организации Interkultur Management Гюнтер Тич.

"Мы сделаем все, чтобы этот праздник прошел успешно и чтобы все гордились и радовались этому", - сказала, в свою очередь, министр культуры балтийской республики Жанета Яунземе-Гренде после подписания договора с организаторами олимпиады, передает Интерфакс.

В 2014 году Рига будет столицей европейской культуры, одним из мероприятий программы этого года и станет Всемирная олимпиада хоров, которая будет проходить со 2 по 12 июля 2014 года.