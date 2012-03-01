"Табакерка" отмечает юбилей, ей исполняется 25 лет

Театр под руководством Олега Табакова, который в народе называют "Табакеркой", отмечает сегодня 25-летний юбилей. Однако празднование состоится чуть позже - 27 марта, в Международный день театра, и пройдет на сцене МХТ имени Чехова.



Народный артист СССР Олег Табаков руководит еще и Московским Художественным театром, там и решили провести основные празднования.

Поначалу "Табакерка" появилась на свет не совсем законно. В середине 1970-х годов преуспевающий актер и режиссер Олег Табаков решил создать собственную студию.

Однако указ о создании Театра под руководством Табакова вышел лишь в 1986 году. Первым спектаклем, который "Табакерка" сыграла, будучи официальным театром, оказалось "Кресло" по нашумевшей тогда повести Юрия Полякова "ЧП районного масштаба". Премьера прошла 1 марта 1987 года. Эта дата и стала законным днем рождения Театра под руководством Табакова.

На сцене "Табакерки" поставлено огромное количество спектаклей, за плечами труппы театра бесчисленное количество гастрольных поездок . За эти годы выросла плеяда признанных звезд: Михаил Хомяков, Александр Мохов, Андрей Смоляков, Владимир Машков, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Евдокия Германова, Марина Зудина.



