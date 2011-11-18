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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Культура

Британский принц Уильям мечтает, чтобы его супруга Кейт родила девочку

18 ноября 2011, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]

Королевская семья подтвердила, что принц Уильям и его супруга Кейт ожидают первенца. Герцогиня Кэтрин Кембриджская находится на шестой неделе беременности.

29-летняя Кейт очень рада, что через несколько месяцев станет мамой. Источник в Букингемском дворце сообщил о том, что после свадьбы королевской пары появление на свет наследника престола было приоритетом герцога и герцогини Кембриджских, сообщает американский журнал In Touch. Уильям больше хочет дочку. Принц Чарльз также был бы рад стать дедушкой внучки.

Для девочки будущие родители выберут имя из вариантов  Алиса, Роуз и Элис. А если будет мальчик, выберут из имен Эдвард, Филипп и Майкл.

Слухи о беременности Кейт появились после того, как во время визита королевской семьи в Данию на одном из мероприятий герцогиня отказалась от угощения, в состав которого входило арахисовое масло.

Напомним, недавно Королева Елизавета II позволила семье старшего внука  обосноваться в Кенсингтонском дворце. Именно это место станет официальной резиденцией герцога и герцогини Кембриджских.

Великобритания поменяла правила престолонаследия, уравняв права сыновей и дочерей на трон. Если у герцога и герцогини Кэмбриджских Уильяма и Кейт родится дочь, она сможет стать королевой Великобритании.

ИЧ

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