Билет в Большой театр теперь можно будет купить только по паспорту

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16 ноября 2011, 12:05 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта belrussia.ru

Большой театр начал продажу билетов по паспортам в целях самообороны от многочисленных спекулянтов, сообщил в среду генеральный директор ГАБТа Анатолий Иксанов.

По его словам, это будет один из способов борьбы с перекупщиками, поскольку в российском законодательстве нет статьи, наказывающей за спекуляцию театральными билетами, передаёт ИТАР-ТАСС.

Это если и не пресечёт пагубное явление, то во всяком случае заметно его сократит и тем самым ликвидирует необоснованные упреки в адрес Большого театра за баснословные цены на билеты, подчеркнул Иксанов.