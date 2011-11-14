Директор Большого Иксанов отказался подписывать заявления об уходе

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14 ноября 2011, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]

НИНА АЛОВЕРТ

Генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов не намерен подписывать заявления об уходе ведущих артистов Натальи Осиповой и Ивана Васильева. Представитель ГАБТ Катерина Новикова сообщила, что Иксанов не подписывал и не будет подписывать заявления об уходе от Осиповой и Васильева.

Но спустя две недели после подачи заявлений артисты могут приступить к работе в другом театре. Солисты балета Государственного академического Большого театра России Наталья Осипова и Иван Васильев ранее выступали в постановках Михайловского театра Санкт-Петербурга в качестве приглашенных звезд.

А 1 декабря в качестве премьеров они выйдут на сцену Михайловского на финальном гала-концерте ежегодного конкурса воспитанников хореографических школ России. Осипова и Васильев заключили контракт с Михайловским театром на пять лет, передает РИА Новости.

Худрук балета ГАБТ Сергей Филин пытался уговорить ведущих артистов остаться в Большом. Васильев и Осипова пообещали выполнить все обязательства перед ГАБТ: у Натальи в декабре премьера в двух спектаклях балета "Щелкунчик", а Иван участвует в фестивале, посвященном юбилею балетмейстера Юрия Григоровича, и в вечере памяти Ролана Пети 28 декабря.