«Спроси Элтона Джона» - так назывался конкурс, который газета «Аргументы недели», сайт www.argumenti.ru и компания SAV Enterteiment организовали для читателей еженедельника. Победители конкурса получат в подарок билет на концерт Элтона Джона, который пройдет 14 ноября в Крокус Сити Холле и самые активные участники конкурса - подарки от самого певца.

Во время проведения конкурса было задано более 150 вопросов, из них отобрано 30 для интервью. Эти вопросы были переведены и заданы Элтону Джону по телефону . Поскольку у него было очень мало времени, он выбрал только некоторые из них. Вот эти ответы.













- Помните ли вы первую встречу с Фредди Меркьюри? Расскажите о ней.

- Безусловно. Фредди один из тех людей, которых помнишь всегда. Это удивительно харизматичный человек, который приковывает все внимание на себя удивительно быстро и легко. Помню ли я нашу встречу, странный вопрос. Мы встретились, как бы тривиально это не звучало, в ночном клубе. Все произошло очень непринужденно. Мы быстро нашли, о чем поговорить и что обсудить... Помню даже, мы уходили одни из последних. Да, время с этой необыкновенной личностью пролетало незаметно! С этим талантливейшим человеком у меня связаны самые добрые и теплые воспоминания.

- Как вы сами относитесь к гей-парадам вообще и знаете ли, что в Москве гей-парад запрещен?

Я никак к ним не отношусь. Ни разу не участвовал, если вы об этом (улыбается). Считаю, что они имеют место быть. Думаю, это может быть очень весело, если честно! Про Москву не знал, но сожалею, так как во многих странах их устраивают регулярно. Человек должен быть свободным. И это во много раз лучше, когда государство поддерживает свой народ. Я не вижу в этом ничего предрассудительного….

- Есть ли среди ваших песен такая, которую бы вы хотели посвятить сами себе?

Ну что же, все мои песни это и есть я сам. Они скорее не для меня, а обо мне. Каждая из них исходит их глубины сердца, а своими песнями я хочу делиться со своими слушателями. Я посвящаю им песни, они дарят мне свои улыбки.

- В одном из интервью вы сказали, что легко «заводитесь». А «остываете» быстро?

- В зависимости от того, кто меня "завел" (смеется). А если серьезно, как я уже говорил, я занимаюсь йогой. Это действительно помогает прийти в себя и не растрачивать энергию, особенно после некого конфликта. Но иногда это даже полезно, некая встряска - очень помогает.

- В России есть традиция дарить цветы артистам, что ваши фанаты с удовольствием и делают. А что кроме цветов, что можно вам подарить, на концерте, чтобы сделать вам приятно?

- Да, я заметил(смеется), в прошлый раз меня просто завалили цветами! Это, конечно, очень приятно, но главное – любовь моих фанатов! Я всегда очень радуюсь, когда в зале не остается ни одного свободного места! Лучший подарок для меня – ваша поддержка, любовь и присутствие на концертах!

- Как у любого человека, наверняка у Вас бывает плохое настроение. Как Вы с этим справляетесь перед концертами, когда нужно выходить на сцену, захватывать публику и держать её в напряжении больше двух часов?

- Я несколько лет назад серьезно увлекся йогой. Медитация сделала меня спокойнее и мудрее! Я почти научился контролировать свои эмоции! Перед каждым концертом я медитирую – это помогает настроиться на нужный лад и обрести умиротворение. Ведь зрителей не обманешь – они всегда чувствуют твое настроение, твои эмоции. Я должен быть абсолютно спокоен и уверен в себе, чтобы выйти на сцену и начать играть так, чтобы ни у кого не появилось желание уйти с концерта!

- Есть ли такой поступок, которым вы гордитесь?



- Конечно! Я очень горжусь своей семьей, своим сыном! Горжусь тем, что вопреки общественному мнению я смог завести семью, стать счастливым отцом, и после всеобщего порицания остаться любимым певцом многих и многих людей! Я горжусь, что до сих пор собираю полные залы! И еще своей коллекцией очков...(смеется).

- За свою карьеру вы выступили во множествах стран мира. Есть ли такая страна (город), где Вы ни разу не были, но мечтаете дать концерт? Может, это Красная площадь в Москве?

Я очень люблю Москву, Россию. Мои концерты у вас проходят всегда на особом подъеме. Думаю, это все оттого, что русские люди по-особому чувствуют музыку, они открыты и бескомпромиссны – если им что-то нравится, они отдаются этому полностью. Мне очень близко и симпатично такое мироощущение. Красная площадь, конечно, культовое место. Думаю, ни один артист не откажется выступить там. Но мне было бы интересно побывать и в Сочи. Я знаю, что там идет большая подготовка к Олимпиаде, и это было бы здорово – петь там.

- В одном интервью вы сказали, что музыкальная индустрия скоро умрет или что-то в этом роде. Что нужно сделать, по-вашему, чтобы этого не произошло?

- Знаете, я думаю, что человечество на пороге больших изменений. Прежде всего, изменений внутри себя. Нас окружает такая плотная стена информации, на нас каждый день обрушивается шквал событий. Музыка, а тем более, музыкальная индустрия, сейчас понятие растяжимое, так же как и искусство. Есть современное искусство, электронная музыка, у которой есть армии поклонников, есть целые направления музыки, которая музыкой, собственно, не является. Но, в то же время, я вижу, что на мои концерты приходят люди, которым не надо ничего говорить, ничего объяснять, они понимают, что самое ценное – это то впечатление, которое происходит с тобой сейчас. Вы сидите на концерте, слушаете живой голос, живую музыку и в вашей душе происходит что-то небывалое – вы выходите из зала и хотите всему миру сказать: «Люди, я вас люблю». Именно это я и называю успехом, победой музыки. Музыка будет жить вечно, если она рождается в любви и несет любовь. Надеюсь, в этом безумном потоке жизни всегда останется место для любви.

- Певец был в прекрасном расположении духа, шутил и был очень доброжелателен. После интервью он сказал: «Я очень жду встречи с русской публикой. Я предчувствую, что концерт пройдет на особом подъеме. Это будет, действительно, незабываемое шоу. Я хочу удивить русских. И я обещаю, что сделаю это! До встречи на концерте и наилучших пожеланий читателям газеты «Аргументы недели»!»



