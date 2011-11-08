В США скончался великий русский композитор и певец Александр Лерман (Видео)
8 ноября 2011, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]
В США скончался великий русский композитор и певец Александр Лерман, участник знаменитой группы
"Веселые ребята", один из исполнителей знаменитого альбома Давида Тухманова "По волнам моей памяти".
Александр Лерман был одним из первых, кто стоял у истоков национального русского рока. Саша родился 24 мая
1952 года в Москве, окончил спецшколу при муз. училище им. Гнесиных по классу виолончели. В 1975 году
иммигрировал в США. С 1989 года работал в Университете Делавэра в качестве преподавателя русского языка,
литературы и культуры. Владел 40 языками.
Умер 10 октября 2011 года в Ньюарке штат Делавер США.
Здесь вы можете посмотреть фрагменты интервью Александра Лермана с главным редактором газеты "Аргументы недели" Андреем Углановым и исполнение музыки среди друзей во время его последнего посещения Москвы два года назад.
Светлая память великому музыканту.