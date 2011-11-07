Россияне увидят Испанию глазами Игнасио Бургаса

Московский музей современного искусства продолжает программу Года Испании в России персональной выставкой Игнасио Бургоса. Этот художник является одним из самых интересных современных мастеров Испании. Искусство Бургоса узнаваемо и самодостаточно.

Художник уже много лет не изменяет своему стилю и не поддается диктату рынка, галерей или кураторов. Манеру мастера можно назвать «фигуративным экспрессионизмом»: изысканная цветовая гамма из голубых, лиловых и песочных оттенков сочетается в его полотнах с характерным средиземноморским светом и мягким, но вместе с тем точным мазком.

На протяжении своей карьеры Игнасио Бургос много путешествовал и жил в разных городах – от Барселоны и Нью-Йорка до Шанхая и Касабланки. Эти перемещения определили разнообразие тем и сюжетов в его творчестве: здесь арабские и китайские женщины, солдаты египетской армии, участники яхтенной гонки, дети на берегу моря и многое другое. В этих картинах нет ничего героического или драматического, это истории из обычной жизни – о том, как люди существуют в простых бытовых ситуациях. При этом в работах Бургоса есть нечто вневременное, универсальное, восходящее к наследию классиков испанской живописи – Гойи, Веласкеса, Риберы.

Игнасио Бургос хорошо известен международной аудитории: его персональные выставки проходят в крупнейших мировых столицах, а работы хранятся в музеях и частных собраниях разных стран. Помимо живописи, художник занимался фотографией, создавал скульптуры из стекла, работал с металлом. Выставка Игнасио Бургоса,в Московском музее современного искусства пройдет с 9 ноября по 4 декабря 2011 года и познакомит российского зрителя с живописными произведениями художника, которые представлены во всем своем многообразии.