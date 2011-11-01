Сэр Элтон Джон здоров и его гастроли состоятся!

Глава группы компаний-организаторов концерта SAV Entertainment и «Русский Шоу-центр» Владимир Зубицкий лично сообщил «Аргументам недели» о том, что сэр Элтон Джон здоров и чувствует себя прекрасно.

Владимир Зубицкий, организатор концерта Элтона Джона в Москве и Санк-Петербурге, руководитель группы компаний SAV Entertainment и Русский шоу центр, в эксклюзивном интервью заявил газете Аргументы недели "что сэр Элтон Джон здоров и чувствует себя прекрасно».

Организаторы гастролей легендарного британского рок-музыканта Элтона Джона в Москве, Петербурге и Киеве уверены, что концерты состоятся. В Москве концерт музыканта пройдет 14 ноября в концертном зале Крокус Сити-Холл.

"У сэра Элтона Джона нет никакой инфекции. Здоровью музыканта ничто не угрожает - заявил Владимир Зубицкий,- и информация о болезни артиста, распространенная в Интернете рядом СМИ, не соответствует действительности».

Организаторы концерта известного британского музыканта только что разговаривали с главным менеджером Элтона Джона Кифом Брэдли, работающим с певцом много лет. Киф Брэдли удивился слухам о нездоровье артиста - музыкант в момент телефонного разговора стоял рядом с ним.

В Москве, Петербурге и Киеве, как подтвердили организаторы концертов британского рок-певца , композитора и пианиста выступления Элтона Джона состоятся. Он порадует своих поклонников и лично приглашает всех на свои концерты.

А все кто хотят задать свой вопрос сэру Элтону Джону - участвуйте в конкурсе «Спроси ЭЛТОНА ДЖОНА».