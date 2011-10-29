Экс-руководитель Театра на Таганке Юрий Любимов приступил к постановке оперы "Князь Игорь" для Большого театра. Летом 2011 года Любимов ушел из Таганки после конфликта с труппой. Вместо него театр возглавил Валерий Золотухин.



Поставить "Князя Игоря" Любимову предложил директор Большого театра Анатолий Иксанов. Министр культуры РФ Александр Авдеев уже заявил, что премьера оперы в Большом, открывшемся 28 октября после шестилетней реконструкции, состоится в конце 2012 года. В интервью "РИА Новости" Любимов отметил, что не планирует ограничиваться только этой постановкой. По его словам, сейчас "идет разговор" с МХТ о постановке трилогии Сухово-Кобылина.

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