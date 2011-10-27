Последняя киноработа - фильм "Земля людей" - режиссера-документалиста Сергея Говорухина вышел в прокат на прошлой неделе. Сегодня 51-летнего Сергея Говорухина не стало. Утром сын знаменитого кинорежиссера Станислава Говорухина скончался в больнице.

Сергей Станиславович Говорухин был госпитализирован на прошлой неделе с инсультом. Врачи ничем помочь не смогли.

Сергей Говорухин родился в 1961 году в Харькове. В 1988 году он окончил сценарный факультет ВГИКа. Снимать Сергей Говорухин начал в 1994 году. С 1994 по 2005 годы в качестве военного корреспондента участвовал в боевых действиях на территории Таджикистана, Чечни, Афганистана и Югославии. Участвовал в 20-ти боевых и трех специальных операциях. В 1995 году во время командировки в Чечню был ранен, вследствие чего лишился ноги. Получил множество боевых наград, в том числе орден Мужества.

В 1996 году создал Региональную общественную организацию ветеранов-инвалидов межрегиональных конфликтов в Таджикистане и Чечне. Работал руководителем кинокомпании "Послесловие". Занимал пост председателя фонда ветеранов и инвалидов вооруженных конфликтов "Рокада".

Говорухин-младший снял фильмы: "Прокляты и забыты", "Сочинение на уходящую тему", "Никто, кроме нас", "Земля людей".