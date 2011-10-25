Во вторник президент России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем певицу Галину Вишневскую - народную артистку СССР, основателя и художественного руководителя Центра оперного пения.



В поздравительной телеграмме главы российского государства говорится: "Сегодня вы многое делаете для сохранения и развития богатейших традиций русской оперной школы. Одаренная молодежь из России и зарубежных стран считает большой удачей стажироваться в вашем Центре оперного пения. Большого уважения заслуживает и ваша благотворительная деятельность, искреннее стремление помогать людям", сообщает пресс-служба Кремля.



"Выдающаяся российская певица, вы покорили лучшие сцены планеты. Исполнили десятки сольных партий, ставших классикой мирового музыкального искусства. А ваши совместные выступления с Мстиславом Ростроповичем оставили неизгладимые впечатления у миллионов поклонников", - говорится в поздравлении.



Юбилей великой певицы Галины Вишневской будет отмечаться многочисленными культурными событиями в Москве, Санкт-Петербурге, других городах России, а также за рубежом.



К примеру, в Москве состоится гала-концерт "Вишневская, Vivat!", в котором будут участвовать: Маквала Касрашвили, Людмила Монастырская (Украина), Ирина Богачева, Лариса Дядькова, Тамар Ивери (Австрия), Бадри Маисурадзе, Карло Гуэльфи (Италия), Владимир Огновенко, Сергей Мурзаев.



Также на торжественном вечере выступят Московский государственный академический камерный хор под управлением Владимира Минина, Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" под управлением литовского дирижера Гинтараса Ринкявичуса, сообщает ИТАР-ТАСС.