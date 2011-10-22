Рухнула часть трехметровой древней стены рядом с Ноланскими воротами в Помпеях

В Италии в археологическом комплексе древнеримского города Помпеи, включенном в список Культурного наследия ЮНЕСКО, в ночь на субботу обрушилась часть трехметровой древней стены, возможно из-за ливней, накрывших Италию.

Стена, выполненная в технике Opus Incertum - римская нерегулярная каменная стенная кладка, обрушилась недалеко от Ноланских ворот.

В настоящее время на месте работают карабинеры, которые выясняют причины произошедшего. Однако по данным агентства Adnkronos, обрушение могли спровоцировать проливные дожди, прошедшие в последние дни в этом районе.

Помпеи - это одна из главных достопримечательностей Италии, которую ежегодно посещают порядка 2,5 миллиона туристов.

В ноябре 2010 года широкий общественный резонанс в Италии и за рубежом вызвало разрушения в Помпеях так называемого "Дома гладиаторов", в котором, как полагают ученые, гладиаторы тренировались перед боями, а затем обрушение семиметровой части стены "Дома моралиста".

Министр культуры Италии Джанкарло Галан в апреле текущего года объявил о запуске нового масштабного проекта реставрации древнеримского города, являющегося в наши дни музеем под открытым небом.