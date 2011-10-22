Режиссер Сергей Говорухин находится в очень тяжелом состоянии

Кинорежиссер Сергей Говорухин находится в очень тяжелом состоянии, но жив. Ранее в СМИ стали появляться сообщения о смерти Говорухина. Гильдия кинорежиссеров России опровергла эту информацию.



"Он находится в очень тяжелом состоянии, но жив", - цитирует представителя гильдии режиссеров Интерфакс. По данным агентства, несколько дней назад у Говорухина случился инсульт, и все эти дни он был в коме