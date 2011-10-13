Юный актер популярного тележурнала "Ералаш" Илья Медведев действительно сын президента России Дмитрия Медведева.

Это подтвердил источник, знакомый с семьей главы государства, передает "Эхо Москвы". Илья снимался в киножурнале "Ералаш" в 2007-м и в 2008-м годах. Серии называются "Герой" и "Снимите меня".

"АН" сообщали, что в последние дни обсуждается, не актер ли "Ералаша" сын ли главы государства. В титрах значатся настоящие имя и фамилия юного актера, но до недавнего времени никому в голову не приходило связывать его с Дмитрием Медведевым.