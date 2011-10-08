Легендарный Пол Маккартни женится на бизнес-вумен из Нью-Йорка Нэнси Шевелл

Легендарный Пол Маккартни женится в Лондоне в воскресенье, 9 октября. Третьей супругой бывшего участника звездной группы The Beatles станет американская бизнес-вумен Нэнси Шевелл.



Гражданская церемония 69-летнего Маккартни и 51-летней предпринимательницы из Нью-Йорка Нэнси Шевелл состоится в Мэрилбоуне, в центральном Лондоне. Напомним, именно там Маккартини женился на Линде в 1969 году. Пара объявила о предстоящей свадьбе 16 сентября. По закону церемония может состояться не раньше, чем через две недели после этого. В Британии браки не регистрируют по воскресеньям. Но для бывшего битла, звезды рок-н-ролла сэра Пола Маккартни было сделано исключение. После торжественной церемонии состоится прием в саду дома музыканта в районе Сент-Джонс Вуд.

В мае этого года он объявилО помолвке Нэнси Пол объявил в мае этого года. Он подарил невесте винтажное кольцо Cartier с бриллиантом, стоимостью около $620 тысяч. Нэнси Шевелл – владелица миллионного состояния, пишут европейские СМИ. Она является вице-президентом американской транспортной компании New England Motor Freight, основанной ее отцом. Шевелл дружила с первой женой Маккартни фотографом Линдой Истман.

От первого брака у Маккартни осталось трое детей. В 2002 году он женился на бывшей модели Хизер Миллс. У супругов родилась дочь. Но в 2006 году брак распался.



