Валерий Золотухин станет директором Театра на Таганке

Известный актер и режиссер Валерий Золотухин на год станет директором Театра на Таганке. Глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, недавно назначенный на этом пост в субботу сказал: "В Театре на Таганке, я думаю, мы заключим договор с Валерием Сергеевичем Золотухиным на год как директором театра", передает "Эхо Москвы".



Напомним, с Золотухиным был заключен краткосрочный договор до 15 октября на руководство Театром на Таганке, после ухода из театра его основателя легендарного режиссера Юрия Любимова. "АН" сообщали о конфликте во время гастролей Любимова и актеров Таганки.