Кобзон и Лещенко выступят на концерте памяти Валентины Толкуновой (ВИДЕО)

Известные певцы и музыканты Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Александра Пахмутова, Николай Добронравов, Евгений Крылатов, Леонид Серебренников, Заур Тутов, Игорь Наджиев, Юлия Началова, «Хор Турецкого», Детский музыкальный театр песни «Домисолька» выступят на концерте памяти певицы Валентины Толкуновой.



15 октября 2011 года по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и при поддержке Правительства Москвы в Храме Христа Спасителя состоится благотворительный вечер памяти народной артистки России Валентины Толкуновой «Венок Валентине», посвящённый 65-летию со дня её рождения.



В этом культурном событии в жизни Москвы и всей России примут участие общественные организации, такие как Фонд храма Христа Спасителя, Благотворительный фонд поддержки современного искусства имени Валентины Толкуновой, а также друзья и родственники певицы.