В Петербурге смотрят спектакли Римаса Туминаса

«Не весь Туминис». Так называется открывшийся в Петербурге театральный фестиваль, посвященный творчеству режиссера Римаса Туминаса.

Первый спектакль -«Троил и Крессида» Туминас поставил в Московском театре им. Вахтангова. Более трех лет он работает худруком этого театра. Петербуржцы увидят не только этот но и еще один спектакль с вахтанговцами – это «Дядя Ваня», где играют Людмила Максакова, Сергей Маковецкий, Владимир Симонов. В программе также два спектакля Вильнюсского театра «Мистрас» и «Ревизор» в постановке Туминаса. А в московском «Современнике» Туминас поставил «Горе от ума» с участием Сергея Гармаша, Марины Александровой и Ивана Стебунова. Римас Туминас посетовал только на одно: многие спектакли, которые значимы для него, по разным причинам невозможно показать в Петербурге.

В афишу фестиваля вошли спектакли других режиссеров, но тоже имеющих отношение к Туминасу. Так, его сокурсник Валерий Кове привез спектакль "Гуарапский писарь», поставленный в абхазском театре. Большое место в творческой жизни Туминаса занимают его студенты, поэтому в программу включены и студенческие работы.