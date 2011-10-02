Модельер Джорджио Армани показал весеннюю коллекцию (ВИДЕО)

Итальянский модельер Джорджио Армани показал на днях в Милане коллекцию весна-2012. В рамках коллекции весна-2012 Армани представил различные вариации жакетов и кардиганов, платьев и блуз, юбок и брюк.

Как всегда, одежда от известного итальянского модельера светлая, легкая, необычайно женственнаяи изящная. Наряды из шелка и сатина нежных тонов с абстрактными принтами. Силуэты платьев свободные, не тем не менее изящно облегают фигуру. Оригинальные драпировки и складки делают одежду поистине шикарной и изысканной.

В новой коллекции Джорджио Армани представил жакеты и кардигы расклешенные и приталенные, с асимметричными краями, "наглухо" застегнутые и на одной пуговице, удлиненные и с присборенным у запястья рукавом. Хит будущего сезона от Армании - узкие укороченные брюки с разрезами, пишет ladyshopping.ru. Именно такие брюки можно носить не только с топом и блузой, но и с платьем или юбкой.

Армани предлагает модницам платформу и босоножки с тонкими ремешками.

На миланской неделе моды свою новую коллекцию представил и Роберто Кавалли. Джоджио Армани и Роберто Кавалли на неделе моды в Милане показали абсолютно разные коллекции на весну-лето следующего года. Это было пиршество изящества и элегантности покроя.